Sicilia, questo borgo diventa una piccola Olanda in primavera: lo spettacolo dei tulipani

Nel cuore delle Madonie in Sicilia, si trova un piccolo borgo che da qualche anno è noto anche come piccola Olanda per gli splendidi tulipani

In Sicilia in provincia di Palermo, si trova un piccolo borgo che da qualche anno vanta il soprannome di piccola Olanda. È Blufi, paese situato a 800 metri di altezza sul versante meridionale delle Madonie. LEGGI ANCHE:– Il parco primaverile più bello del mondo: guarda i meravigliosi tappeti di tulipani Nel campo davanti al Santuario della Madonna dell’Olio, in primavera una distesa di tulipani rossi ricopre il terreno. Uno spettacolo straordinario che rende il panorama come uscito da un dipinto. Si tratta di tulipani selvatici della specie Tulipano precoce (o Tulipano Raddi) e con i primi tepori primaverili fanno la loro comparsa. Un evento davvero straordinario e suggestivo se si considera che il campo è coltivato a grano. Ma i bulbi posti ad una profondità di 50 cm nel terreno, non risento delle arature e ogni tornano a far capolino, rendendo Blufi la piccola Olanda. Crediti foto@Shutterstock

