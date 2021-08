Il molo che sembra un castello: è uno dei luoghi più romantici del mondo

State pensando ad un destination wedding in Europa? Recatevi al Sellin pier, in Germania: il molo con castello è tra i più romantici al mondo

Andare al mare in Germania deve essere quasi un’esperienza mistica per gli autoctoni e i turisti: lo sanno bene nell’Isola di Rügen, nel mar Baltico, che dal 1998 sta vivendo una nuova epoca d’oro grazie al Sellin pier.

Il molo più romantico si trova in Germania: scopriamo il Sellin Pier

Il molo di Sellin è probabilmente uno dei luoghi più romantici di tutta Europa: lo conferma l’altissimo numero di matrimoni (e immaginiamo di proposte di nozze) grazie allo stile sofisticato e all’atmosfera da favola che la struttura del 1901 emana.

L’isola più grande della Germania vanta infatti un’attrazione meravigliosa che assomiglia ad un castello incantato in stile resort, a metà cioè tra il vittoriano e il moderno.

Lungo il pontile di Sellin agli inizi del XX secolo venne collocata una struttura con grandi vetrate adibita a sala da ballo. La meta gettonatissima, poi, a causa delle guerre e dei rigidi inverni, divenne fatiscente fino a quando nel 1991 tornò agli antichi fasti.

Oggi accanto alla struttura originaria troviamo un ristorante molto elegante che si affaccia sul Baltico da cui ammirare il tramonto: un’esperienza che non ha eguali e che chi ha avuto la fortuna di vivere certamente non dimenticherà facilmente.

Prima di una cena romantica con magari annesso anello di fidanzamento, è possibile fare un giro in barca o in gondola (se volete stupire ancora di più la vostra dolce metà) oppure partecipare alle immersioni per scoprire i fondali del Mar Baltico.

Foto: shutterstock