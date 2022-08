Sardegna, la surreale spiaggia di San Teodoro dove sembra di tuffarsi in un dipinto

San Teodoro ha una spiaggia unica e inimitabile: la Sardegna che non conosci

L’Italia non smette mai di stupirci e ancora una volta noi siamo qua per descrivervi un posto incantato dove la natura e la pace formano una magia. Stiamo parlando di una delle spiagge di San Teodoro in Sardegna che ogni anno ospita milioni di turisti che restano sorpresi da così tanta bellezza.

LEGGI ANCHE:–Sardegna, la grotta delle fate e le incisioni ‘magiche’: il luogo magico del Baunei

Sardegna, la spiaggia surreale di San Teodoro: tutti i dettagli

C’è chi la chiama spiaggia caraibica proprio per la somiglianza con i Caraibi dovuta ai colori dell’acqua e della sabbia che vi si trovano. Eppure, siamo in Sardegna e precisamente a San Teodoro, meta che raccoglie ogni anno molte persone soprattutto la cerchia giovanile, grazie ai locali notturni e alla vita mondana.

Per entrare più nel dettaglio, la spiaggia si trova tra punta Sabbatino e Capo Coda Cavallo. Essa è caratterizzata da una lunga distesa di sabbia bianca e dune, l’acqua è poco profonda ed è perfetta anche per i bambini. Dietro poi, c’è il secondo stagno più grande di San Teodoro che comunica con il mare attraverso un canale a sud della spiaggia.

Sul sito Sardegnaturismo.it si legge:

Un gioiello della costa nord-orientale della Sardegna, paradiso incontaminato e tutelato dall’area marina di Tavolara, di cui fa parte, una spiaggia di sabbia sottile e candida, punteggiata di ginepri e mimose.

Oltre alla bellezza naturale, i turisti potranno assaporare anche ogni comfort. Essa, infatti, è accessibile a tutti, dal momento che possiede un ampio parcheggio adatto anche ai camper. Ha poi vari punti ristoro, noleggio imbarcazioni e attrezzatura balneare. Per non parlare dei tanti campeggi, alberghi, ristoranti, locali, guardia medica e ufficio informazioni che si trovano nelle vicinanze.

Inoltre, ricordiamo che si trova in uno dei punti più noti della Sardegna. Provare per credere.

FOTO: SHUTTERSTOCK