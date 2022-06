Sardegna, questa è una delle spiagge più belle d’Europa: dove si trova

Seconda la classifica stilata da European Best Destination, in Sardegna c'è non una ma tre delle più belle spiagge d'Europa

La Sardegna è uno dei più grandi gioielli naturali della nostra penisola e tra le sue splendide spiagge, c’è anche una delle più belle d’Europa.

“Scrigni di rara bellezza, incastonati da rocce calcaree e profumati di mirto, elicriso e ginepro“: così il servizio del Tg5 introduce quella che è stata dichiarata una delle più belle d’Europa, Cala Goloritzè.

La spiaggia, che si trova nel comune di Baunei nella parte sud del golfo di Orosei in provincia di Nuoro, si è posizionata al quarto posto nella classifica stilata dalla European Best Destination 2022 che ha identificato le 22 più belle spiagge d’Europa. Sul podio troviamo tre spiagge spagnole: Porto Santo nell’Isola di Madeira, Bolonia Beach a Tarifa e Praia do Porto do Seixal sempre a Madeira.

Ma l’Italia è presente con ben 7 mete di cui tre in Sardegna. Oltre alla splendida Cala Goloritzè (4°posto), troviamo Baia delle Zagare (Vieste) al 7° posto, Cavoli (Isola d’Elba) in 14°posizione, La Sorgente (Isola d’Elba) in 16esima posizione seguita alla 17esima da Cala dei Gabbiani e alla 19esima da Cala Cipolla (entrambe in Sardegna). Chiude la classifica al 22 esimo posto la spiaggia del Cauco (Amalfi).

Come raggiungere Cala Goloritzè

Cala Goloritzè non è accessibile a tutti. Per tutelare questo paradiso terrestre ne è stato regolamentato l’accesso e c’è un biglietto da pagare di circa 6€. La spiaggia è raggiungibile a piedi attraverso una bellissima passeggiata di circa 1 ora oppure via mare.

Crediti foto@Shutterstock