Sardegna, è una delle spiagge più belle ma affollate. Come entrare a Punta Molentis

Acqua cristallina, sabbia bianca e morbida, Punta Molentis è una delle spiagge più belle di Villasimius ma anche la più affollata

Punta Molentis è senza dubbio una delle perle della costa Sud Sardegna. I suoi colori, i suoi panorami sono così meravigliosi da renderla una cartolina naturale. Ma proprio la sua estrema bellezza, la rende una delle spiagge più gettonate durante la stagione estiva.

Un mare limpido, sabbia bianca ed una cava di granito l’hanno resa la location perfetta per alcuni spot e soprattutto una delle mete più ambite. Una spiaggia per molti ma non per tutti: c’è un limite massimo di persone ammesse in questo paradiso terrestre ogni giorno e per accedervi bisogna pagare un biglietto d’ingresso.

Per entrare a Punta Molentis, il cui nome deriva dal mezzo usato per il trasporto del granito estratto dalle cave cioè l’asino che in sardo si chiama molenti, è obbligatorio effettuare una prenotazione in cui viene indicato il numero esatto delle persone per cui si richiede l’accesso e una volta fatto il pagamento bisogna stampare la ricevuta che va esibita all’ingresso della spiaggia.

Per maggiori informazioni su prenotazioni e accessi, resi necessari per tutelarne l’ecosistema, è possibile consultare il sito ufficiale Villasimius.

Crediti foto@shutterstock