Sardegna, come arrivare sulla spiaggia di Cala Coticcio: dovrai richiederne una per poterla ammirare

La spiaggia di Cala Coticcio va tutelata, per questo motivo i bagnanti devono avere l’autorizzazione per accedervi: ecco come entrare

Cala Coticcio e Cala Brigantina sono due gioielli dell’Isola di Caprera in Sardegna in zona TA: sono cioè di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione e dunque sottoposte ad accessi contingentati.

Cala Coticcio, come arrivare alla speciale spiaggia della Sardegna

Dal 15 luglio al 30 ottobre 2021, infatti, chi volesse arrivare a queste spiagge può farlo in due modi dal momento che la Regione ha rivisto le regole di accesso per minimizzare atti di vandalismo e evitare sovraffollamenti in tempi di Covid.

LEGGI ANCHE: — Non ti far ingannare dall’acqua cristallina: questa è la spiaggia più pericolosa al mondo

All’interno del Parco della Maddalena si arriva con una autorizzazione speciale che va richiesta, con anticipo, all’ente Parco, oppure si può usufruire del servizio delle guide ambientali escursionistiche.

In questo caso si tratta di escursioni di circa 5 ore, con un paio di ore al mare, in cui le guide iscritte all’albo accompagneranno i gruppi alla scoperta del territorio, illustrando ai partecipanti le bellezze delle zone.

Sarà l’occasione anche per scoprire flora e fauna del territorio e soprattutto capire i motivi per cui sono da tutelare massicciamente. Le escursioni costano in media 25 euro a persona ma c’è la possibilità di contrattare in loco con le guide.

Ancora troppi gli episodi di inciviltà nei confronti di queste aree che, al contrario necessitano protezione e salvaguardia da parte di tutti.

L’iniziativa di contingentare gli accessi sottoponendo i turisti alla partecipazione ad escursioni autorizzate si inserisce nell’ottica di sensibilizzazione ambientale e territoriale di cui la Sardegna si sta facendo promotrice.

Foto: Shutterstock