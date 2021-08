Sapri, la strada panoramica che offre scorci mozzafiato

State programmando un viaggio in moto a zonzo nel Bel Paese? Tappa fissa la strada panoramica che collega Sapri a Maratea: offre viste ineguagliabili

Il confine tra Basilicata e Campania è segnato da una strada panoramica considerata tra le più suggestive d’Europa a detta di chi l’ha percorsa per le viste mozzafiato che regala ad ogni metro: parliamo della litoranea che collega Sapri a Maratea, la SS 18.

Strada panoramica Sapri Maratea: cosa non perdere lungo il percorso

Questa strada costeggia per 30 km il Tirreno e offre vedute ineguagliabili da apprezzare soprattutto durante un viaggio su due ruote. Lo sguardo si apre inizialmente sul Golfo di Policastro per poi allungarsi su Punta Infreschi e stupirsi ad ogni torre saracena che riesce a captare.

Tra calette più o meno nascoste come la spiaggia degli Angeli, grotte dal nome affascinante come quella di Cartolano o della Colonna, saline e alte pareti rocciose che si gettano a strapiombo nel mare blu profondo, ne abbiamo di che guardare!

Il tratto probabilmente più incantevole è quello che va da Sapri a Acquafredda e che possiamo percorrere anche a piedi prendendo un sentiero che porta un nome leggendario: si chiama ‘Apprezzami l’asino’ perché le due città venivano all’epoca messe in collegamento commerciale soltanto grazie ai ciucci che riuscivano a trasportare merci passando per i punti più stretti e ripidi del sentiero.

Se preferite evitare il percorso a piedi e volete riprendere il viaggio su due o quattro ruote lungo la strada panoramica Sapri-Maratea, sappiate che questa litoranea è piuttosto famosa ed è stata calcata addirittura da James Bond in persona nel film ‘No time to die’ senza contare che proprio per il panorama che offre è tra i set prediletti di spot pubblicitari.

