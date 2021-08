La Sicilia è un bomboniera naturale capace di offrire spettacolari paesaggi e spiagge paradisiache. Come quella vicino a San Vito lo Capo

La Sicilia è un bomboniera naturale capace di offrire spettacolari paesaggi e spiagge paradisiache. Come quella vicino a San Vito lo Capo incastonata tra due riserve naturali: Macari. Riportata alla ribalta dalla omonima fiction Rai, questa spiaggia dal mare cristallino conserva intatto il suo fascino selvaggio.

San Vito lo Capo, la spiaggia paradisiaca situata tra due riserve naturali. Dove si trova

Macari (Makari) viewpoint View on the gulf of Monte Cofano and Cala Bue Marino. Trapani, Sicily

Certo va detto che nella di Trapani c’è solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la scelta di una spiaggia paradisiaca. Da quella di San Vito Lo Capo, molto gettonata dai turisti, a Baia Santa Margherita passando per Bue Marino e Caletta Rosa questo angolo della Sicilia è in grado di lasciare senza fiato per la bellezza e i colori che offre. Merito anche della presenza delle due riserve naturali: Riserva Naturale dello Zingaro e la Riserva naturale del Monte Cofano.

La baia di Macari, come dicevamo, ha un fascino selvaggio: non ci sono stabilimenti qui è tutta spiaggia libera, dove la sabbia lascia spazio a piccoli ciottoli, ed è quindi bene arrivare muniti di bevande e cibo se se vuole passare l’intera giornata al mare. E ricordate di rispettare l’ambiente in cui vi trovate, al fine di preservarne la bellezza.

Raggiungerla è semplice; dall’autostrada Palermo-Mazzara del Vallo, prendete l’uscita Castellammare del Golfo, e imboccate la strada provinciale 16, direzione S. Vito Lo Capo. Dopo alcuni chilometri che tagliano l’interno dell’isola, arriverete al mare dove non potrete non notare la spiaggia. Se vi trovate già a San Vito lo Capo, prendete la strada provinciale 16 in direzione di Trapani.

