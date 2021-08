Salento, qui puoi nuotare intorno ad una torre del ‘500 che emerge dal mare

A 16 km da Santa Maria di Leuca, il mare di Torre Pali ci porta ad una torre del ‘500 che emerge dalle acque cristalline: ecco cosa vedere

Il Salento, lo sappiamo bene, offre una quantità infinita di spiagge e calette tutte suggestive ma spesso anche molto turistiche: se non avete mai sentito parlare di Torre Pali, significa che questo è il posto giusto se siete alla ricerca di un mare trasparente e allo stesso tempo di una relativa tranquillità.

Torre Pali, alla scoperta della torre del ‘500 che emerge dal mare

A 16 km da Santa Maria di Leuca, nel comune di Salve si trovano una serie di città che si affacciano sulla costa ionica e che compongono le cosiddette ‘Maldive del Salento’ per via della sabbia bianca e finissima e dei fondali bassi e pescosi.

Tra questi spicca Torre Pali, un tempo chiamata Marina di Sant’Antonio per via della chiesetta edificata in onore del santo, ha assunto il nome odierno perché le mareggiate lasciavano a riva numerosi pali in legno.

Perché si chiama Torre Pali? Il curioso motivo

La particolarità di quello che un tempo era un villaggetto di pescatori è la torre del ‘500 che emerge dalle acque limpide antistanti l’arenile, facilmente raggiungibile con qualche bracciata.

Prima era un forte per prevenire le incursioni dei nemici e dava alloggio ai pescatori, oggi resiste alle intemperie e impreziosisce il panorama che si gode dal porticciolo salentino.

