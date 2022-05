Sai perché la Reggia di Caserta è patrimonio Unesco?

È una delle residenze reali più belle del mondo e dal 1997 è Patrimonio Unesco. Oggi andiamo alla scoperta della Reggia di Caserta.

L’Italia è ricca di straordinari beni che sono entrati a far parte del Patrimonio Unesco dell’umanità; tra questi c’è la Reggia di Caserta.

Si tratta di una delle residenze reali tra le più belle al mondo, la cui costruzione iniziò nel 1752 su progetto di Luigi Vanvitelli e per volere di Carlo di Borbone come nuovo fulcro del Regno di Napoli. Ci vollero 93 anni per arrivare al suo completamento, ultimo grande esempio del Barocco italiano.

Cinque piani, quattro cortili interni, 47.000 metri quadrati, la Reggia di Caserta affascina e colpisce per la sua bellezza e maestosità che si percepisce fin da subito. Ad accogliere il visitatore e accompagnarlo all’interno della Reggia, uno spettacolare ed elegante scalone d’onore: una scala a doppia rampa che dal vestibolo d’ingresso porta agli appartamenti reali. Al lato dello scalone si si trovano i celebri leoni in marmo. Alzando lo sguardo, il soffitto ammalia due affreschi: Le quattro stagioni e La reggia di Apollo.

Reggia di Caserta (Caserta Royal Palaca), Italy. Luxury interior, more than 300 years old

All’interno della Reggia di Caserta si trova anche un magnifico Teatro, che non era previsto in origine. Non vi sono tracce di un suo progetto nella fase iniziale; la sua opera fu iniziata tre anni dopo la posa in opera della prima pietra della Reggia, nel 1756.

Un imponente portico crea il collegamento con il Parco Reale e la meravigliosa cascata. Ogni descrizione è però lontana dalla bellezza e dalla magnificenza che questo bene divenuto patrimonio dell’Unesco nel 1997. Per goderne a pieno il consiglio è quello di andare a vederla con i propri occhi. Per info è possibile consultare il sito ufficiale della Reggia di Caserta.

Crediti foto@Shutterstock