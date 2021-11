Ronciglione Hub, il nuovo spazio gestito da giovani per scoprire le bellezze del territorio

Nel cuore della Tuscia è stato inaugurato grazie alla Regione Lazio, Ronciglione Hub: un nuovo punto di riferimento per vivere e scoprire il territorio

Nel cuore della Tuscia, l’ex sede della Protezione Civile ha preso nuova vita grazie a Itinerario Giovani il programma della Regione Lazio: è stato inaugurato Ronciglione Hub.

Posto nel cuore del centro storico, l’hub è un luogo di ritrovo un’area completamente rinnovata a disposizione dell’intera comunità. Una nuova struttura per i giovani promossa dalla Regione Lazio che, nel pieno rispetto delle nuove norme anti-Covid, vuole rilanciare il territorio e dare opportunità di aggregazione nel segno della sicurezza e della bellezza.

“Qui a Ronciglione oggi nasce una cellula di vita e coesione sociale. Questo centro deve divenire punto di incontro e confronto. Noi, come Regione Lazio, investiamo nella scuola, nell’università e nel lavoro, ma anche sui giovani, sulla musica, sulla cultura, abbiamo aperto dieci ostelli per la gioventù e non ci fermeremo”. Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio

Ronciglione Hub: tante opportunità per gite indimenticabili

Da questo nuovo hub, gestito dall’Associazione Giovanile Juppiter, si può partire per godersi una splendida gita al Lago di Vico, percorrere un tratto della Via Francigena, o avventurarsi in percorsi guidati enogastronomici della zona. A febbraio c’è poi il famoso Carnevale. Ma gli appuntamenti da non perdere sono durante tutto l’anno con gli storici Palii, le Corse a Vuoto e quello delle barche.

“Questo centro a Ronciglione è un simbolo molto importante, siamo qui per investire su due fattori: la qualità umana data dal lavoro e dal benessere, dall’associazionismo, dalle relazioni sociali e la qualità urbana che scaturisce da posti come questo hub, recuperato e restituito alla città”. Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio

L’Associazione propone poi visite guidate nei siti archeologici, artistici, storici, naturalistici ed enogastronomici; attività didattiche e laboratori; corsi di lingue, informatica, cucina e cucito; incontri e workshop; attività ludico-sportive, musicali, artistiche per la prevenzione e riduzione del disagio sociale (tra questi tornei di calcetto e beach volley, concerti e rassegne musicali, giochi in scatola, lettura di libri e fumetti, proiezione di film e di documentari). Nell’Hub sarà anche disponibile una piattaforma tecnologica gratuita per informazioni, servizi turistici per i giovani (14-35 anni) e per i pellegrini della Via Francigena. Sorgerà altresì nello Spazio uno Sportello Informagiovani.

Crediti foto@via Comunicazione GenerAzioni Giovani Regione Lazio