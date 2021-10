Romania, la valle delle fate con il castello che sembra di pan di zenzero

Lo stile del castello lo fa apparire come se fosse fatto di pan di zenzero, ed evoca le favole dell'infanzia.

Nella città di Porumbacu, in Romania, sorge una struttura costruita in argilla e paglia. Il suo stile la fa apparire come un grande castello di pan di zenzero, ed evoca le favole dell’infanzia.

Quello di creare un posto fiabesco era proprio l’intento dei due coniugi costruttori, che sognavano di vivere in un castello incantato.

La costruzione è cominciata nel 2014, con materiali esclusivamente biologici, mentre le fondamenta sono in cemento e pietre. Il castello si chiama “Castel de Lut Valea Zenelor” ed è aperto alle visite.

All’interno del castello c’è anche un ristorante per un soggiorno da favola, immerso in quella che è chiamata “la valle delle fate”.

Il castello offre una vista mozzafiato sui monti Fagaras e sul fiume Porumbacu, che scorre proprio ai piedi del castello fatato.

Foto: Shutterstock