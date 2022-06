Roma, sotto Trinità dei Monti c’è una scala segreta inaccessibile: dove porta

Tra i luoghi affascinanti e misteriosi di Roma c'è una scala segreta al Pincio, che porta ad un luogo antico

Roma la città eterna è ricca di angoli e luoghi segreti e affascinanti e uno si trova vicino alla celebre scalinata di Trinità dei Monti. Si tratta di una scala segreta che scende ad una profondità di 25 metri e che porta indietro nel tempo.

Una porta bianca quasi invisibile incastonata in un muro di confine di Villa Medici, vicino alla chiesa di Trinità dei Monti al Pincio, è l’accesso a questo luogo segreta. Si tratta di una scala a chiocciola di 117 scalini realizzata nel 1570 per volontà del Cardinale Giovanni Ricci.

Ricci acquistò Villa Medici quattro anni prima e avviò lavori di ampliamento e riqualificazione del giardino. Era anche il sovrintendete papale agli acquedotti e alle fontane e commissionò al matematico e ingegnere Camillo Agrippa la realizzazione della scala con uno scopo ben preciso. Creare un sistema idrico per portare l’acqua alla villa sfruttando un acquedotto romano che ancora oggi scorre a 25 metri di profondità.

La scala segreta porta all’acquedotto Virgo, opera risalente all’Impero Romane inaugurata nel XIX sec. a.C e oggi ancora in funzione. Un luogo accessibile solo ai tecnici Acea, ma che grazie alle giornate del FAI è stato svelato ai fortunati che sono riusciti a prenotare le visite guidate. La sensazione come hanno raccontato alcuni visitatori, è quella di entrare in un altro mondo.

Ma le curiosità e le sorprese non finiscono qui. Se fosse possibile percorrere l’acquedotto, le acque ci porterebbero ad un’altra meraviglia di Roma: la fontana di Trevi.

Crediti foto@Shutterstock