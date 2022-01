Esiste una strada che passa per Roma che richiede al viandante di essere in possesso delle credenziali: è la via Francigena

Esiste una strada che se la si vuole percorrere è bene avere delle credenziali; si trova a Roma ma in realtà la sua ‘storia’ inizia a Canterbury. Si tratta della via Francigena, uno dei percorsi di pellegrinaggio più celebri.

Roma, per percorrere questa strada devi avere delle credenziali: ecco dove si trova

LEGGI ANCHE: — L’incredibile effetto ottico a Roma: da vedere almeno una volta nella vita

Lunga 3268 km, inizia il suo cammino come dicevamo a Canterbury e arriva fino a Santa Maria di Leuca in Puglia, passando ovviamente per Roma. Si tratta di un percorso che veniva fatto dai pellegrini e dai crociati e che ancora oggi vede tantissime persone intraprenderlo.

Ogni viandante è bene però che sia in possesso delle credenziali: si tratta di un ‘passaporto del pellegrino’ che permette di accedere ad agevolazioni nelle strutture ricettive che si trovano lungo il percorso. La via Francigena la si può percorre a piedi oppure in bicicletta, in tutta la sua interezza o solo in parte. La certificazione dell’avvenuta impresa, si ottiene però percorrendo almeno gli ultimi 100 km (se in bicicletta gli ultimi 200 km). Solo così si potrà ottenere il Testimonium.

La credenziale, o passaporto del pellegrino, si può acquistare online sul sito delle viefrancigene.org, e costa 5€. Lungo il cammino, il viandante riceverà dei timbri rilasciati da uffici turistici, parrocchie, strutture ricettive e di ristoro.

Se siete curiosi di percorrere almeno un pezzetto della via potete fare la ‘Tappa 45’ di Roma che da La Storta vi porterà a San Pietro. 19 km che si snodano tra natura e città per un percorso di media difficoltà. Per conoscere i percorsi, e avere maggiori informazioni, potete consultare il sito viefrancigene.org/it/

Crediti foto@Shutterstock