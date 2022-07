Qui si trova l’onda più lunga del mondo: dove si trova il paradiso dei surfisti

Se in Portogallo si trovano le onde più grandi, per cavalcare l'onda più lunga del mondo la meta è il Perù

Surfare un’onda il più a lungo possibile, è il desiderio di molti surfusti che per cavalcare l’onda più lunga del mondo si recano in Perù. Se infatti il Portogallo è il paradiso dei surfisti che hanno abbastanza pelo sullo stomaco, bravura e una buona dose di incoscienza per sfidare i muri d’acqua più grandi del pianeta, a Malabrigo esiste un altro paradiso.

Due concetti diversi di vedere il surf: uno sfida la forza della natura e vede gli atleti impegnati in discese ad altissima velocità. L’altro richiede altrettanta bravura e pazienza per riuscire a cavalcare il più a lungo possibile un’onda. Malabrigo in Perù è il paradiso per questo secondo stile: qui si forma l’onda sinistra più lunga del mondo. È Chicama, alta circa due metri e può essere surfata per quasi quattro minuti.

Non solo è la più lunga, ma è anche la prima onda al mondo protetta dalla legge.

Nel 2000 per proteggere il patrimonio naturale del Perù, minacciato dallo sviluppo disordinato porto dalla crescita economica iniziata nel 1991, sportivi organizzazioni ambientali e attivisti si mobilitarono per salvaguardare le spiagge. Venne così approvata la “Ley de Rompientes” la Legge n 2728. Tuttavia i provvedimenti di questa legge che proteggono le onde, furono approvati solo nel 2013 e nel 2016 Chicama è divenuta la prima onda protetta del mondo.

Oggi il Perù conta 33 onde protette: la legge impedisce infatti la realizzazione di costruzioni, attività, lavori che possano danneggiare la vita attorno alle onde, le aree adiacenti e il corso delle onde.

