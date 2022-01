Questo è il miglior posto da vedere nel 2022: perché dovete assolutamente andare

Anno nuovo nuova classifica: la Lonely Planet ha rilasciato il Best in Travel 2022. La città da vedere quest'anno è Auckland

Viaggiare e vedere nuovi paesi è tra le esperienze più belle e formative. Se siete alla ricerca di nuove mete, la Lonely Planet ha stilato il Best in Travel 2022; il miglior posto da vedere nel 2022? Auckland in Nuova Zelanda.

LEGGI ANCHE:– L’isola più settentrionale al mondo è stata appena scoperta per caso

Secondo la celebre guida, la cosiddetta Città delle vele la più popolosa e grande del Paese, meriterebbe di essere vista più di Taipei e Friburgo (rispettivamente al secondo e terzo posto). Merito del suo paesaggio: Auckland si estende su un territorio vulcanico e dalla città si possono vedere 50 coni vulcanici. Alcuni sono divenuti laghi, altri isole e altri ancora lagune. Niente paura, sono tutti vulcani estinti ma il territorio vulcanico su cui la città si poggia è classificato quiescente.

Auckland comprende anche 50 isole, tre regioni vinicole e moltissime splendide spiagge. La Pandemia che l’ha costretta (come tutto il resto del mondo) all’isolamento, ha favorito la rinascita della cultura locale facendo spogliare una forte creatività.

La Best in Travel 2022 è divisa in tre sezioni top ten: Città, Regioni e Paesi. Nella categoria Regioni il podio è occupato da i Fiordi Occidentali (Islanda); West Virginia (Stati Uniti) e Xīshuāngbaˇnnà (Cinea9; mentre quello dei Paesi vede al primo posto le Isole Cook, seguite da Norvegia e Mauritius.

Crediti foto@Shutterstock