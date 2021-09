Questo è il borgo più bello al mondo, ecco cosa lo lega a Braccio di Ferro

Secondo Road Affair, rivista dedicata ai viaggi, ha stilato la classifica dei 25 borghi più belli del mondo. Ecco chi ha vinto

L’Italia è ricca di meravigliosi borghi, capaci di rubarci il cuore; ma secondo la rivista di viaggi Road Affair solo 3 sono nella top 25 e il borgo più bello del mondo si trova a Malta.

Popeye Village in the sunny day, Malta

Proprio così. Secondo quanto riportato dal sito, al primo posto si trova il Popeye Village a Malta: edifici in legno un po’ sgangherati che ricordano in tutto e per tutto le atmosfere del mitico Braccio di Ferro. In realtà questo borgo nasce come set cinematografico, realizzato per il film del 1980 in live action ‘Popeye Braccio di Ferro‘ prodotto dalla Walt Disney Pictures e Paramount e che vedeva protagonista Robin Williams.

Costruito nei pressi di Mellieħa a Malta, il villaggio una volta finito il film non venne smantellato e negli anni è diventato una meta turistica molto gettonata.

Secondo la top 25 l’Italia si piazza al quarto, decimo e sedicesimo posto rispettivamente con Le Cinque Terre (Liguria), Alberobello (Puglia) e Burano (Veneto).

Crediti foto: Shutterstock