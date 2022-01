Questo borgo è talmente bello che ne hanno fatto una copia esatta in Cina

In Europa esiste un borgo talmente bello che in Cina nel 2012 ne è stata fatta una copia quasi esatta: è Hallstatt

I cinesi amano il bello e quando lo vedono non ci pensano due volte a replicarlo a modo loro; se fino ad ora abbiamo visto soprattutto accessori, sappiate che sono andati oltre: hanno fatto una copia esatta di un borgo austriaco. Si chiama Hallstatt si trova sulle Alpi Austriache ed è inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO dal 1997.

LEGGI ANCHE: — Il lago che appare e scompare in Austria cela un bosco sommerso

Le sue origini risalgono a 7000 anni fa e complice la posizione con l’affaccio sull’omonimo lago, le splendide Alpi che lo incorniciano e gli edifici cinquecenteschi, viene chiamato la ‘perla d’Austria’. Un luogo affascinante, romantico e suggestivo che ogni anno richiama a se 800 mila turisti.

La copia cinese è stata realizzata nel 2011 da una ricca società mineraria, che promosse l’intervento come uno “sviluppo residenziale di alto profilo, a bassa densità abitativa con vista su laghi e montagne”. La Hallstatt in Cina si trova vicino ad un lago artificiale alla periferia della città di Luoyang, nella provincia del Guangdong. Una copia esatta per molti aspetti, che però manca del fascino e della magia dell’originale.

LEGGI ANCHE:– Napoli è anche in Giappone: ecco la città gemella dell’Estremo Oriente

Il sindaco del borgo austriaco, Alexander Scheuz, quando seppe di questa clonazione fece presente all’UNESCO il suo disappunto. Ipotizzò addirittura che per portare a compimento questa impresa, alcune ‘spie’ si fossero infiltrate tra le migliaia di turisti che ogni anno arrivano nel piccolo borgo.

Fatto sta, che da 10 anni la Hallstatt cinese è realtà, ma il borgo più bello continua ad essere l’originale austriaco.

Crediti foto@Shutterstock