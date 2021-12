Ha più di 100 anni ed è la Ferrovia più alta d'Europa: prendendola si arriva a 3454 metri di altezza e la vista è mozzafiato

In Svizzera si possono ammirare panorami mozzafiato, grazie alle splendide montagne che in estate e in inverno regalano uno spettacolo di colori. Ma qui c’è anche la stazione ferroviaria più alta d’Europa.

Questa è la stazione ferroviaria più alta d’Europa: la vista da lassù vale il prezzo del biglietto

È stata inaugurata nel 1912 e dopo oltre cento anni continua a lasciare a bocca aperta i tantissimi turisti che la frequentano. Un percorso di poco meno di 10 km, di cui 7 fatti in una galleria che attraversa i monti Eiger e Mönch, compone la Ferrovia della Jungfrau.

Si parte dalla stazione di Kleine Scheidegg a 2061 metri di altezza per arrivare a quella di Eigergletscher a 2.320. Qui la ferrovia termina il suo percorso a cielo aperto e si immerge nelle montagne, per terminare la sua corsa nella stazione sotterranea di Jungfraujoch a 3.454 m. Durante questo tratto coperto, che dura circa 40 minuti, due sono le stazioni cui si ferma e dove i passeggeri possono godere dello straordinario panorama grazie a delle aperture fatte sui fianchi delle montagne.

Arrivati alla stazione di Jungfraujoch, un ascensore porta sulla vetta dove si trovano l’Osservatorio e la celebre terrazza belvedere. Da qui si gode una vista grandiosa sulle montagne e sul ghiacciaio dell’Aletsch che vale il costo del biglietto. Inoltre ci sono bar, ristoranti, negozi scolpiti nella montagna oltre al celebre Palazzo di Ghiaccio.

La ferrovia più alta d’Europa è aperta tutto l’anno e il costo di un biglietto di andata e ritorno è di circa 176€. Per maggiori informazioni potete consultare il sito Ferrovia della Jungfrau.

Crediti foto@shutterstock