Puglia, questo è il tratto di costa con un mare limpidissimo e sano: i dati dell’Arpa

Su 1000 km di spiagge pugliesi, 800 vengono premiati per la qualità delle acque monitorate dall’Arpa: ecco i tratti più sani e puliti

Chi sceglie di trascorrere le vacanze in Puglia lo fa perché conosce alla perfezione la bellezza dei luoghi, delle acque e delle spiagge del tacco del nostro stivale. A confermare che il mare pugliese è il più pulito d’Italia arrivano i dati dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) e del Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente).

Puglia, primo posto per le acque più pulite d’Italia

Dal monitoraggio delle acque sulla misurazione della carica batterica di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli emerge che al secondo posto troviamo la Toscana e sul gradino più basso la Sardegna.

Lungo i 1000 km di coste pugliesi, circa 800 sono stati dunque premiati per la qualità delle acque e in particolare a segnare valori pari a zero per la presenza dei due batteri – principali indicatori di inquinamento acquifero – spiccano le zone di Manduria e Maruggio.

Dai campioni di acqua raccolti e analizzati in laboratorio, i punti più sani, limpidi e puliti della costa pugliese sono le spiagge libere di Torre Borraco, San Pietro in Bevagna, Villaggio Aurora, Specchiarico, Foce Fiume Chidro, la Corsica, Vecchia Salina, Torre Colimena per quanto riguarda il comune di Manduria.

A Maruggio spiccano invece le zone di Acqua Dolce, Posto vecchio zona Piri Piri, Madonna dell’alto mare, spiaggia libera Onda Verde, Molo Sinistro, Masseria Mirante e Spiaggia Libera.

“Il mare di Puglia è il più pulito d’Italia – ha riferito con entusiasmo l’assessore Maraschio -. Una bellissima notizia, che ci inorgoglisce e ci investe di nuove responsabilità. Questo dato, frutto anche della generosità della natura, rafforza la consapevolezza che quella intrapresa sia la strada da seguire: investimenti in infrastrutture, tutela dell’ecosistema marino che porta con sé una sterminata prateria di occasioni di crescita sostenibile. Non ce le lasceremo sfuggire”.

Foto: Shutterstock