Puglia, qui si trova il mare più bello d’Italia: le 10 spiagge più belle dove il mare offre uno scenario incantato

Quali sono le spiagge più belle della Puglia? Scopriamo le 10 più cool, l'Italia ancora una volta è la favorita dai turisti

L’Italia è uno dei paesi più gettonati dai turisti che non perdono occasione di trascorrere le vacanze in uno dei luoghi incantati che vi fanno parte. Da Nord a Sud, passando per il Centro, ogni parte ha qualcosa da raccontare e da mostrare. In questo articolo vogliamo parlarvi della regione Puglia e delle 10 spiagge più belle dove il mare offre uno scenario incantato.

Puglia, le spiagge da non perdersi

Uno studio condotto dal Sistema Nazionale della Protezione dell’Ambiente ha stabilito che le spiagge più belle in Italia si trovano in Puglia, grazie alla qualità delle acque di balneazione. Tra tutte quelle che non bisogna assolutamente tralasciare sono:

Pescoluse: Le Maldive del Salento

Punta della Suina

Punta Prosciutto

Baia dei Turchi

Porto Selvaggio

Punta Pizzo

Baia di Torre dell’Orso

Porto Badisco

Torre Guaceto

Baia di Vignanotica

La costa pugliese è lunga almeno 800 km ed è formata da ciottoli, strisce di sabbia morbida, punti costituiti da una vegetazione rigogliosa o calette incastonate dalle falesie. Tra le spiagge sopra citate, ce ne sono alcune che sembrano luoghi incantati dove l’acqua cristallina si fonde con la natura.

Inoltre, in questi posti è possibile fare snorkeling, immersioni, sport acquatici o godersi la leggerezza, la tranquillità e la magia dell’incanto. Una più bella dell’altra, tutte offrono paesaggi mozzafiato dove il turista non dovrà fare altro che immergersi e non pensare a niente se non alla bellezza che lo circonda.

Lo studio

Oltre a stabilire il primato della Puglia per quanto riguarda le spiagge, lo studio condotto dal Sistema Nazionale della Protezione dell’Ambiente ha affermato che la Sardegna e la Toscana siano al secondo e al terzo posto.

Anna Grazia Maraschio, assessore regionale all’ambiente in un’intervista per La Repubblica ha dichiarato: “Accogliamo con soddisfazione gli esiti del monitoraggio delle acque di balneazione pugliesi condotto in maniera efficiente e preziosa da Arpa Puglia, riferimento per le politiche ambientali della Regione Puglia, risultate “eccellenti” per il secondo anno consecutivo e prime in Italia per qualità“.

FOTO: SHUTTERSTOCK