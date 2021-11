Pompeano, l’incantevole destinazione per gli amanti dei borghi medievali

Un borgo medievale arroccato su una roccia di origine vulcanica sottomarina: è Pompeano, in provincia di Modena

In provincia di Modena sull’Appennino, si trova un borgo medievale dal fascino romantico. È il borgo di Pompeano la cui storia affonda le radici in quella del Contado di Gombola, famiglia longobarda all’epoca molto potente. Nella metà del XV secolo passò alla famiglia Cesi sotto la quale rimase fino alla fine del ‘700. Dal 1860 in poi è entrato a far parte del Comune di Monfestino in Serramazzoni.

Pompeano, l’incantevole destinazione per gli amanti dei borghi medioevali

Il borgo medievale si erge si una roccia di origine vulcanica sottomarina detta Ofiolite Serpentina. Al suo interno è stata scoperta una grotta lunga 30 metri. Questa meraviglia naturale è visitabile solo in occasione della sagra del paese (il primo fine settimana di agosto) e solo con l’assistenza del gruppo speleologico del Chi di Modena

Ma tutto Pompeano è visibitabile tutto l’anno! Una ripida salita segna l’accesso a questo suggestivo paese, e all’interno delle mura si possono ammirare la torre del XIII secolo, la colombaia a forma cilindrica e resti del vecchio maniero, oltre alla Chiesa si S. Geminiano.

Crediti foto@Shutterstock