La piscina naturale più bella al mondo si trova proprio in Italia: ecco dove

Sapete che la più bella piscina naturale è in Italia? Scopriamo insieme dove e alcune particolarità

Continuiamo il nostro tour in giro per l’Italia che continua a stupire i turisti con dei luoghi incantati e magici. Oggi vogliamo parlarvi della piscina naturale più bella al mondo che si trova a Pantelleria, l’isola siciliana caratterizzata da un paesaggio mozzafiato. Il luogo di cui stiamo per andare alla scoperta è suggestivo situato ai piedi del vecchio Faro di Punta Spadillo, dopo Cala Cinque Denti.

La più bella piscina naturale direttamente a Pantelleria

La piscina naturale è da tutti conosciuta come una parte del Laghetto delle Ondine caratterizzato dall’acqua salata raccolta in una piccola conca scavata dall’azione erosiva della forza del mare. Inoltre, il Laghetto è circondato da un paesaggio mozzafiato che chiunque può ammirare direttamente immerso nell’acqua calda. Lasciatevi trasportare dalle insenature selvagge, rocce levigate e il mare cristallino che potrete trovare solo a Pantelleria.

Anche chi non è pratico con l’acqua avrà la possibilità di fare un tuffo in quel posto meraviglioso visto che le acque non sono particolarmente profonde, fatta eccezione in alcuni punti dove si raggiungono i due metri.

Come raggiungere la piscina

La piscina è uno dei posti più belli di Pantelleria e raggiungerla sarà un gioco da ragazzi. Il Laghetto delle Ondine si trova nei pressi della costa nord orientale dell’isola tra Punta Spadillo e Cala Cinque Denti. Chiunque abbia voglia di fare un tuffo in quella meraviglia, potrà arrivarci via mare o via terra, attraverso un percorso ben segnalato e facile.

Bisogna prendere la strada costiera in direzione Khamma. Dopo aver superato le indicazioni per Cala Cinque Denti si prosegue per Via Spadillo verso il Museo vulcanologico. Alla fine della via c’è un parcheggio e si continua a piedi su sentiero seguendo le indicazioni per il Laghetto delle Ondine.

