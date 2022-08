Pisa, questo borgo è un museo a cielo aperto: ti sembrerà di viaggiare indietro nel tempo

A Pisa esiste un borgo strepitoso che sembra un museo dove poter viaggiare indietro nel tempo: dalle fortificazioni del Brunelleschi al paesaggio incantato, tutti i dettagli

In Italia esistono dei luoghi incantati dove la natura si fonde alla storia e i turisti non possono fare a meno che ammirare tale meraviglia. Da Nord a Sud, passando per il centro, ogni parte dello stivale è qualcosa di unico e magico. La Toscana è una delle regioni più ricche se si parla di patrimonio culturale e paesaggistico, vanta infatti di borghi strepitosi, sentieri e spiagge incontaminati. In provincia di Pisa, c’è un paesino dove bisogna fermarsi.

Pisa, il borgo più bello della Toscana si trova lì

Vicopisano è una località medievale situata ai piedi del Monte Serra a pochi km da Pisa, ricca di tesori e monumenti da visitare.

Molti lo considerano uno dei borghi più belli della Toscana e non solo, è qui che vi si trova la Rocca del Brunelleschi, una fortificazione commissionata al famoso architetto della Cupola del Duomo di Firenze. L’intera struttura comprende una torre del XII secolo con affascinanti ponti levatoi e muraglioni merlati.

Vi si trova poi il Palazzo Pretorio, la Pieve di Santa Maria e San Giovanni Battista, ricchezze dallo stile romanico pisano, e le tredici torri stanziate in tutto il borgo. Tra queste, nove si trovano nel centro e sono ben conservate, risalgono tutte tra il XI e il XV secolo.

Il comune di Vicopisano organizza ogni anno eventi diversi e quello più famoso è il mercatino del collezionismo, un mercato delle pulci che attraversa il centro storico e si tiene la seconda domenica di ogni mese.

Vicopisano non è soltanto arte e architettura, ma anche natura incontaminata. Nel borgo sono situati vari sentieri che possono percorrere tutti, anche i più pigri e i meno agili. Essi arrivano fino alle pendici dei Monti Pisani. Tra gli eventi in lista, ce n’è uno che piace a molti: si tratta della Festa Dèi Camminanti per cui vengono organizzate camminate tra libri, cultura e natura.

