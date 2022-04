‘Piano Sky-Flying Piano’ di Daniele Bonato: “Cerco di portare lo stupore negli occhi degli adulti”

Un piano volante, per una performance-concerto scenografica e sospesa a mezz’aria, a 4 metri da terra: è questo lo show che ha accompagnato i visitatori dell’Expo a Dubai, creata da Daniele Bonato e prodotta dalla compagnia Cardinali Group.

Per 450 volte dal 20 novembre 2021 al 31 marzo 2022, nel cuore degli Emirati Arabi Uniti, passanti, visitatori e curiosi (tra cui il Ministro degli Esteri Luigi di Maio) hanno potuto sognare con il “flying piano”.

“Essendo un creativo più piace sognare, mi piace pensare e guardare con gli occhi di un bambino. Ed è quello che ho fatto anche pensando a Flying Piano. Quando affronto un nuovo progetto, il primo obiettivo è cercare di stupire me stesso capire se l’idea può funzionare e se riesco a suscitare emozioni in me stesso, allora forse riuscirò ad emozionare anche il pubblico. Cerco di riportare negli occhi degli adulti, quello stupore e quella meraviglia che si vede spesso nei bambini”

Daniele Bonato