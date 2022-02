Parma, apre il labirinto più grande del mondo: ecco quando poterlo visitare

Un percorso un cui perdersi e riflettere: il labirinto più grande del mondo si trova a Parma e riapre le sue porte il prossimo 12 Febbraio

7 ettari di terreno e oltre 200 mila piante di bambù, di 20 specie diverse: sono i numeri del labirinto più grande del mondo. Si chiama Labirinto della Masone e si trova a Fontanellato vicino Parma. Si tratta di un parco culturale nato da un’idea del collezionista d’arte Franco Maria Ricci ed inaugurato nel 2015.

Appassionato di labirinti fin da bambino, Ricci iniziò a prendere in considerazione l’idea di realizzarne uno intorno agli anni 80, in seguito ad un incontro con Jorge Louis Borges (famoso scrittore argentino).

Ho discusso di labirinti tutta la vita, con Italo Calvino, con Roland Barthes, con Borges. Lui ne era ossessionato, li citava continuamente nei suoi racconti, come nel Tema del traditore e dell’eroe, dal quale Bernardo Bertolucci trasse il suo La strategia del ragno. Borges rimase ospite a casa mia venti giorni, negli anni Ottanta, e fu allora che iniziai a pensare di costruire un labirinto vero. Franco Maria Ricci

I lavori per la realizzazione di questo parco iniziarono nel 2010 grazie all’aiuto degli architetti Davide Dutto (che si occupò del labirinto) e Pier Carlo Bontempi (che realizzò gli edifici presenti). Il dedalo più grande del mondo prende ispirazione da quanto raffigurato in due mosaici romani conservati uno al Kunsthistorisches Museum di Vienna e l’altro al Museo del Bardo ad Algeri. La pianta perimetrale è una stella a otto punte, al cui interno si snoda il labirinto a pianta quadrata composto solo da piante di bambù di altezza che varia dai 20 centimetri ai 15 metri. Un percorso, come si legge sul sito, “in cui inoltrarsi e perdersi, per fantasticare e riflettere.”

Architectural model of the Masone Labyrinth or Labirinto Della Masone by Franco Maria Ricci in Fontanellato, Italy, 14 April 2018

Negli edifici all’interno del parco, si trovano il Museo con l’esposizione permanente della collezione Ricci, ed esposizioni temporanee; sale conferenze, una caffetteria, un ristorante e la sede della sua casa editrice. Il labirinto ospita anche concerti ed eventi: nel 2016 vi hanno suonato ad esempio gli AIR.

I lavori vennero completati nel 2015 e alla fine del maggio dello stesso anno il labirinto ha aperto le sue porte al pubblico. Quest’anno l’apertura è attesa per il 12 Febbraio; meglio prenotare il biglietto, che vale per l’intera giornata e consente di entrare e uscire più volte all’interno dell’orario di apertura. Per info, costi e prenotazioni potete consultare il sito del Labirinto della Masone.

Crediti foto@Shutterstock