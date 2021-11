Palmanova, la città ‘stellata’: il mistero sulla sua forma e sul numero 3 che ricorre

Dalla ricorrenza del numero 3 alla pianta a forma di stella: oggi vi portiamo alla scoperta di Palmanova in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, non lontano da Udine, sorge Palmanova anche detta la città stellata o la città fortezza. Costruita nel 1593 dalla Repubblica di Venezia, dal 1960 è stata proclamata monumento nazionale e dal 2017 è entrata a far parte del patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO.

LEGGI ANCHE: — Questo è il borgo più bello al mondo, ecco cosa lo lega a Braccio di Ferro

Palmanova è chiamata anche la città stellata, per la sua particolare pianta: una stella perfetta a 9 punte. Un vero e proprio spettacolo che si può però ammirare solo dall’alto, avendo una visione di insieme. La presenza delle numerosi fortificazioni al suo interno, le conferisce il nome anche di città fortezza. È circondata da mura e fossati per circa 7 chilometri.

Ma le curiosità su questa città non finiscono qui.

Al centro di Palmanova si trova Piazza Grande con una pianta esagonale perfetta e dalla quale partono 6 delle strade principali. I numeri sono l’altro grande aspetto che caratterizzano la cittadina. Analizzandola infatti si nota la ricorrenza del numero 3 o dei suoi multipli.

3 sono le cerchie di mura, 3 le porte di ingresso; 9 le punte della stella che crea la pianta della città e 9 sono anche i bastioni. 18 le strade totali di cui 6 principali, come abbiamo scritto prima.

Crediti foto@Shutterstock