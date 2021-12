Napoli è anche in Giappone: ecco la città gemella dell’Estremo Oriente

Si chiama Kagoshima si trova in Giappone e dal 1960 è gemellata con Napoli. I punti in comune sono moltissimi

Si affaccia su un golfo, il clima è mite e alle sue spalle svetta un vulcano: no non è Napoli ma una città del Giappone che le somiglia moltissimo. I punti in comune sono così tanti, che viene chiamata la Napoli d’Oriente.

In verità il suo nome è Kagoshima e si trova nel Giappone meridionale. Dal 3 maggio 1960 è gemellata con la città partenopea e ogni anno non mancano le celebrazioni. A Kagoshima esiste Napoli dōri (una via dedicata a Napoli) e viceversa la città italiana le ha dedicato una strada al Vomero: via Kagoshima.

Se in Italia la città alle spalle ha il Vesuvio, nella città del sol levante c’è il vulcano Sakurajima (ancora attivo); mentre il golfo è quello della baia di Kinko.

Crediti foto@Shutterstock