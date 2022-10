Napoli, migliaia di ‘capuzzelle’ e scheletri che avverano i desideri: dove si trova il luogo perfetto per Halloween

A Napoli vi è il cimitero Le Fontanelle dove ogni anno viene aperto al pubblico durante la notte di Halloween

Tra una settimana sarà Halloween e c’è chi non vede l’ora di prendersi un momento di pausa e staccare almeno per qualche giorno dalla routine. Come? Andando alla scoperta di nuovi posti che hanno molto da raccontare nella notte più paurosa dell’anno. Tra i tanti presenti in Italia, c’è il cimitero Le Fontanelle a Napoli.

Le Fontanelle a Napoli, tra leggenda e storia: tutte le curiosità

Le Fontanelle è un immenso e antico cimitero sotterraneo al Rione Sanità di Napoli, che più volte sembrava dovesse essere chiuso ma è ancora accessibile e le “capuzzelle” sono diventate sempre più popolari. Il posto è ricco di leggende: da quella del capitano spagnolo che ha perso la testa per una popolana a quella del cranio di donna Concetta, lo scheletro di una bambina dal volto simile ad una mummia, decorato con un pizzo bianco riposto in una bara piena di giocattoli che ha perso nel tempo. Poi ancora, anime da pregare affinché arrivino in aiuto nella quotidianità.

In particolare, è uno il punto del cimitero più gettonato: l’antro della Sibilla. Intere pareti e lunghe gallerie sono costituite da migliaia di ossa e teschi sovrapposti, invece, le vetrate sul pavimento mostrano dei resti umani che non sono stati ancora recuperati. Poi l’ingresso misterioso che ha la forma simile all’antro della Sibilla, divenuto culto popolare. Così, nel tempo, c’è chi prega per le anime povere e aspetta che appaia in sogno il proprietario del corpo che dia in dono qualche grazia.

In occasione della Festa di Halloween, l’associazione Luna di Seta ha organizzato una visita guidata lungo il cimitero così da creare un contatto ancora più diretto tra il posto e i turisti che scoprono il luogo misterioso.

