Music for Uncertain Times 2022: la bellezza del patrimonio culturale italiano dialoga con i nuovi scenari della creatività musicale

Music for Uncertain Times: torna anche nel 2022 l'iniziativa per promuovere la musica italiana e il patrimonio culturale nazionale

Un viaggio tra l’Italia musicale contemporanea e il pop internazionale al centro di Music For Uncertain Times 2022, per tre tappe volte a far riscoprire il patrimonio culturale italiano mettendolo in dialogo con i nuovi scenari musicali.

Music for Uncertain Times 2022: l’evento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la promozione del patrimonio culturale italiano tramite fantastici dialoghi tra la musica italiana e quella internazionale. Protagoniste le città di Bari, Torino e Bologna. Photo Credits: M4UT2022 via HF4

Si tratta di un piccolo viaggio che dal 21 giugno ci terrà compagnia su italiana, il portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana e attraverso gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo.

Music For Uncertain Times è un racconto in tre episodi da 10 minuti l’uno volti a far scoprire tre città, che fanno da location esclusiva per tre duetti di artisti italiani ed internazionali realizzati appositamente per la serie.

I protagonisti di questa edizione sono Colapesce e Dimartino in coppia con Ana Mena al Teatro Kursaal di Bari, Samuel e Jeremiah Fraites dei The Lumineers al Dancing Le Roi di Torino e Gaia in coppia con Lous and the Yakuza al Teatro di Villa Aldrovandi Mazzacorati di Bologna.

Samuel e Jeremiah Fraites si esibiscono a Torino con E Invece, accompagnati da Bandakadbra, in un suggestivo scenario fatto di mosaici, scalette e giochi in ferro battuto. Gaia e Lous and the Yakuza si esibiranno sulle note di Mi sono innamorato di te, in un intimo duetto in versione acustica in una meravigliosa villa settecentesca di Bologna. Colapesce e Dimartino con Ana Mena canteranno invece Musica Leggerissima negli scenari Liberty del Kursaal di Bari, esibendosi per la prima volta insieme sulle note della canzone portata al successo dai due autori in Italia e dalla cantante iberica in Spagna.

