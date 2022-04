Parigi, 5000 mq di palloncini: l’esperienza immersiva da vivere con i bambini

Balloon Museum: dopo Roma, anche a Parigi arriva un museo dedicato completamente ai palloncini per un’esperienza unica e immersiva.

Dopo l’esperienza ultra-instagrammabile del Balloon Museum di Roma, anche a Parigi sarà possibile visitare un’esposizione di 5.000 metri quadri dedicata ai palloncini. Un mondo meraviglioso e colorato che piacerà sia agli adulti che ai bambini!

Dopo l’esperienza di Roma, anche Parigi si prepara a vivere il sogno del Balloon Museum: dal 14 aprile, su una superficie di 5.000 metri quadri, partirà una passeggiata onirica in un mondo completamente dedicato ai palloncini e all’arte gonfiabile. Photo Credits: Balloon Museum

Pop Air: il museo di palloncini di Parigi dopo l’esperienza super di Roma

Parigi è da sempre una città di tendenza, nella quale le esperienze immersive sono sempre di moda. Ebbene, dopo il grande successo del Balloon Museum di Roma (in città fino al 1° Maggio), a partire dal mese di aprile anche la capitale francese potrà godere di un’esposizione simile: Pop Air, un vento magico d’incanto per un’area immensa dedicata ai palloncini.

Lo sappiamo, i palloncini rappresentano il simbolo della festa e del buon umore per tutte le età. E l’esposizione Pop Air di Parigi-La Villette riprende l’idea del Balloon Museum romano per presentare un tour giocoso e interattivo volto a esplorare l’arte gonfiabile in tutto il suo splendore.

Che voi siate giovani con tanta voglia di divertirsi o vecchi sognatori, dal 14 aprile nel quartiere parigino aprirà un’esposizione per la durata di ben 5 mesi. A Pop Air sarà possibile passeggiare tra opere artistiche monumentali realizzate completamente con i palloncini da più di 15 artisti internazionali, per un totale di 5.000 metri quadri di superficie espositiva.

Gli artisti e i visitatori si troveranno fianco a fianco in una passeggiata onirica nel mondo del gonfiabile, in un universo frizzante e leggero dedicato agli esteti, ai curiosi e a tutti gli amanti delle esperienze più originali!

Siete pronti a prendere il volo per Parigi a furia di gonfiare palloncini?

Photo Credits: Balloon Museum