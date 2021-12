Molise, ecco perché Trivento è la capitale mondiale dell’uncinetto

La capitale mondiale dell'uncinetto si trova in Molise: è Trivento e deve la sua fama alla brillante idea di una sua cittadina

Dal 2018 Trivento in Molise, è conosciuta come la città dell’uncinetto. Merito di una sua cittadina Lucia Santorelli; a lei venne l’idea di realizzare un colorato tappeto ad uncinetto, con il quale coprire la scalinata di San Nicola che collega la piazza del centro storico con la parte alta della città.

Presto la sua originale idea ha trovato il sostegno di altre concittadine e l’unione di queste straordinarie donne ha portato alla realizzazione del tappeto ad uncinetto più lungo del mondo: 650 metri di mosaico formato da Granny square di 1 m x 1 m. Ma questo era solo l’inizio.

Sempre nel 2018, le uncinettine di Trivento hanno realizzato l’albero di Natale all’uncinetto più alto del mondo: composto da 1300 piccoli ‘quadrati’ fatti di lana proveniente da tutta Italia (uniti insieme come un mosaico), era alto 6 metri.

“L’iniziativa era nata per attirare persone nel nostro piccolo paese, ma è finita con un grande gesto d’amore da parte di tutto il mondo” Lucia Santorelli a Ohga.it

Uno spettacolo di grande impatto, non solo per l’eccellente finitura del lavoro, ma per l’amore e la passione con cui viene realizzato. Nell’estate del 2019 si è tenuta la prima edizione dello Yarn Bombing Day. 130 artisti provenienti da tutto il mondo hanno realizzato oltre 70 opere di crochet. Al termine dell’evento i lavori sono stati venduti all’asta e il ricavato devoluto in beneficienza.

