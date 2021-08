Il vero motivo per cui devi attivare la modalità aereo in volo Foto

In un video virale su Tik Tok una hostess spiega la vera ragione per cui dobbiamo sempre attivare la modalità aereo sul telefono mentre siamo in volo

Una assistente di volo ha di recente condiviso con i suoi 2.8milioni di followers su Tik Tok il vero motivo per cui, una volta saliti a bordo dell’aereo, è imperativo attivare sullo smartphone la modalità aereo. Nel video diventato virale la hostess ha spiegato che: “Ci sono circa 45.000 voli che avvengono ogni giorno, con circa 2,9 milioni di passeggeri a bordo. Che ci crediate o no, i piloti in realtà non sono responsabili del volo”. LEGGI ANCHE: — Orecchie tappate in aereo? Cosa fare per rimediare

Modalità aereo in volo: sai davvero perché è così importante? L’assistente di volo ha elaborato meglio l’informazione: “Sì, sono loro che stanno manovrando l’aereo, ma dal momento in cui la porta si chiude al momento in cui stiamo atterrando, i piloti stanno seguendo precise istruzioni date loro da un gruppo di persone a terra chiamato controllo del traffico aereo”. La funzione del controllo del traffico aereo è – come immaginabile – far arrivare a destinazione i velivoli senza che si intralcino l’uno con l’altro nei cieli. A volte però, le frequenze possono scontrarsi e causare una perdita completa del segnale. “Ora – ha proseguito la hostess – immaginate quanto sarebbe brutto per un pilota che sta prendendo indicazioni da terra, all’improvviso perdere il segnale e iniziare a volare alla cieca, tutto a causa di una frequenza di un telefono dei passeggeri che lo ha intercettato”. In realtà alcuni utenti di Tik Tok hanno parzialmente contraddetto l’autrice del video informativo riflettendo sul fatto che la tecnologia ha fatto passi da gigante da questo punto di visto e che la richiesta di attivare la modalità aereo in volo sia dettata oramai soltanto da un eccesso di cautela. Foto: Shutterstock