4 mete da visitare a Ottobre: 4 località di indubbio fascino dove è possibile godere dell’ultimo sole

Avete voglia di fare un viaggio e non sapete dove andare? Ecco 4 delle mete più gettonate di ottobre, tutti i dettagli

Anche se è ufficialmente entrato l’autunno, la stagione di mezzo tra le calde temperature dell’estate e il freddo dell’inverno, c’è chi non riesce proprio a fare a meno di trascorrere qualche ora in riva al mare, magari in pausa pranzo o in altri momenti della giornata. E chi, invece, non abita vicino alla spiaggia cosa può fare? Semplice, prenotare un volo per una delle 4 mete che stiamo per presentarvi e godere dell’ultimo sole prima di riporre nell’armadio asciugamano e costume.

Le mete più gettonate ad ottobre

Secondo quanto si legge sul web, le mete più gettonate per questo periodo sono:

La Giordania;

le Canarie;

il Marocco;

l’arcipelago di Madeira

La Giordania è un paese piccolo caratterizzato dalla storia, cultura e un senso di ospitalità unici. Sono molti i siti dichiarati Patrimonio Unesco e tante le avventure da vivere sul posto: dal giro in jeep nel Wadi Rum al trekking nella Riserva della biosfera di Dana, fino alla scoperta di Petra o Amman.

Le Canarie sono la meta ideal per tutti quelli che non vogliono arrendersi al fatto che è arrivato l’autunno. Relax, pace, sole e spiaggia sono le parole chiave della vacanza su alcune delle isole più belle dell’Europa. Per non parlare di chi ama lo sport acquatico e andare alla scoperta del paesaggio più nascosto.

Il Marocco è un luogo incantato dove la cultura, la storia e la bellezza del paesaggio diventano una cosa unica. Dalle montagne e oasi dell’Atlante, alle lunghe spiagge della costa atlantica, fino alle città fortificate, poi ancora alla scoperta di villaggi in altura e l’espolazione del deserto.

Infine, ma non per importanza, l’Arcipelago di Medeira. Considerato il belvedere dell’Europa sull’Oceano Atlantico, si trova a 900 km dal Portogallo e 600 km dal Marocco. Le acque limpide, la presenza di fiori tropicali e una natura incontaminata rendono il posto unico e inimitabile. Chiunque vi arriva, rimane abbagliato da così tanta bellezza.

FOTO: SHUTTERSTOCK