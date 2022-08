Mare dai colori fosforescenti: non c’è alcun filtro. Per arrivarci devi sudare: dove si trova questa incantevole spiaggia

Avete mai sentito parlare di un mare dai colori fosforescenti? Esiste e si trova su una spiaggia da sogno: qual è

Non serve andare molto lontano per scoprire che esiste tanta bellezza racchiusa tra i paesaggi incontaminati. Oltre all’Italia, anche la Grecia possiede dei posti strepitosi dove il mare diventa il vero protagonista e lascia tutti a bocca aperta. Avete mai sentito parlare della Spiaggia di Egremmi? Si trova sull’isola di Lefkada.

LEGGI ANCHE:–Grecia, 350 gradini per raggiungere il Paradiso: la laguna mozzafiato da vedere assolutamente

Mare cristallino a Lefkada: la spiaggia di Egremmi stupisce i turisti

Situata nella costa Sud ovest dell’isola Lefkada, la spiaggia di Egremni è difficile da raggiungere, fatta eccezione di escursioni organizzate via mare con delle barche private o Taxi boat che partono da vari porti lì vicino come Nikiana, Nydri e Vassiliki.

Chi vuole provare a piedi potrà farlo percorrendo circa 2 km di strada asfaltata, rifatta nuova nel 2021 e già danneggiata dagli spostamenti della montagna, per poi arrivare ad una taverna da cui parte una salita di circa 400 scalini che porta al mare. All’incirca occorrono venti minuti per andare e trenta, se si è più stanchi, per tornare. Ma ne vale la pena dal momento che la spiaggia di cui vi stiamo parlando è la più affascinante della Grecia, caratterizzata da una sabbia fine e un mare cristallino che non ha bisogno di filtri per conquistare i turisti. L’acqua dai colori fosforescenti si trova solo lì e i turisti restano stupiti da così tanta meraviglia.

Inoltre, nel punto ristoro che si trova sopra la gradinata, è possibile noleggiare ombrelloni e sdraie per l’intera giornata. Insomma, chiunque abbia la voglia di compiere la scalinata e la possibilità di trovarsi in quei posti, non potrà perdersi la bellezza di quel luogo incontaminato dove acqua e cielo si fondono e formano qualcosa di unico e magico. Provare per credere, sul web potrete trovare molti commenti di chi è già andato.

FOTO: SHUTTERSTOCK