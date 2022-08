Marche estate 2022, a Corinaldo torna il Festival di Danza Urbana: si torna a danzare nel borgo eletto tra i più belli d’Italia

Estate 2022 a suon di danza nelle Marche con l'ottava edizione del Festival di Danza Urbana di Corinaldo: il programma

L’estate 2022 si veste coi colori della Danza nelle Marche con l’VIII edizione del Festival di Danza Urbana di Corinaldo, in provincia di Ancona. Dal 26 al 27 agosto un calendario ricco di appuntamenti che arricchiranno uno dei borghi più belli d’Italia con l’armonia di corpi e le architetture di oltre 50 performer.

Marche: estate 2022, Festival di Danza Urbana di Corinaldo

L’appuntamento è a Corinaldo il 26 e il 27 agosto 2022 con un appuntamento che accenderà l’estate delle Marche. Il borgo trecentesco sarà al centro di una fitta programmazione di danza urbana. Uno spettacolo continuo che arricchirrà le vie e i vicoli del paese con le sue nuove incursioni artistiche.

Il doppio e lo specchio saranno al centro di questa ottava edizione, diretta come sempre da Patrizia Salvatori.

Il calendario del 26 agosto

Si apriranno le danze il 26 agosto alle 18.30 con una serie di incursioni performative. Un appuntamento a cura di Arianna Fratesi e Graziano Brusciati nel centro storico di Corinaldo.

Alle ore 19.00 in Piazza del Terreno vedremo “Il corpo allo specchio”, una conferenza spettacolo di Alessandro Moscatelli con Nicoletta Carnevali (Voce), Alessandro Valere (Basso) e i performers del Gruppo Danza Oggi.

Chiuderà la prima giornata la Kermesse di corpi doppi e singoli con Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani e i danzatori di GDO/UDA, alle ore 21.00 in Piazza del Terreno.

Il calendario del 27 agosto

Sabato 27 agosto si comincia alle 18.30 nel Loggiato del Palazzo Comunale con “Il viaggio di chi resta” a cura di Monia Mattioli, con la compagnia Dance In.

Alle 19.00, Piazza del Tirreno vedrà The Challenge – experimental / Sfida di corpi e linguaggi One 2 One, con ospite d’eccezione Paolo Montesi aka Frigo. Alessandro Moscatelli, con Nicoletta Carnevali, Alessandro Valere e il Gruppo Danza Oggi torneranno a proporre riflessioni e spunti tratti dalla poesia e dalla storia dell’arte.

Si chiuderà alle 21.30 in Piazza Risorgimento con la danza Urban di Paolo Montesi aka Frigo.

Info e Prenotazioni su www.corinaldoturismo.it

Photo Credits: Luca Perazzolo via HF4