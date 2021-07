Maiorca, questa è la spiaggia più caraibica dell’isola

A meno di due ore di volo dall’Italia, visitate la spiaggia di Es Trenc a Maiorca per sentirvi in un attimo ai Caraibi

Se non avete ancora pianificato le vacanze e siete alla ricerca di un paradiso caraibico che non disti molto dall’Italia e che non vi costi un occhio della testa, Es Trenc a Maiorca è il posto giusto.

La famosa spiaggia dell’isola iberica è molto conosciuta ma non così inflazionata e caotica come per esempio El Arenal e conserva intatta quell’indole selvaggia e incontaminata che sta un po’ sparendo dall’arcipelago delle Baleari.

Es Trenc, il paradiso caraibico di Maiorca: cosa vedere

Es Trenc si trova vicino a Campos, sulla costa meridionale di Maiorca, fa parte dell’Area Naturale di Interesse Speciale Es Trenc-Salobrar de Campos: si estende per circa 4 km ed è costantemente illuminata dal sole.

Ciò vuol dire che l’ombrellone è necessario per evitare brutte scottature e affittarlo in loco può arrivare a costare anche 18 euro con due lettini.

Attrezzatevi a dovere, magari anche un pranzo al sacco light se volete risparmiare godendovi il mare cristallino dalla mattina alla sera. Poi all’ora dell’aperitivo concedetevi un drink ad uno dei tanti chiringuitos con della musica rilassante in sottofondo… Non sentite già di essere là con la mente?

Chi ha bambini al seguito può stare tranquillo: Es Trenc è adatta ai più piccoli poiché la spiaggia è fatta di sabbia finissima senza rocce e speroni, inoltre i fondali scendono gradualmente. Siamo sicuri poi che la bellezza dell’acqua dalle sfumature color smeraldo lascerà senza parole grandi e piccini!

