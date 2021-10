Mafia Island, ecco l’origine del particolare nome dell’isola paradisiaca

Un'isola paradisiaca con un nome che nella nostra lingua rimanda a tutt'altro: è Mafia Island, il cui nome potrebbe derivare dallo Swahili

In Tanzania a sud di Zanzibar si trova un’isola paradisiaca dal nome molto particolare (almeno per noi italiani): Mafia Island. No non c’è nessuna attinenza con l’omonima parola italiana.

La splendida isola dal mare cristallino e dalla sabbia finissima, raggiungibile con un volo di 30 minuti da Dar es Salaam, deve il suo nome secondo una teoria, allo Swahili ‘mahali pa afya‘ ovvero: porto di salute e pace. Secondo un’altra versione, il nome deriverebbe dall’arabo morfiyeh, che vuol dire gruppo o arcipelago.

È nota anche con il nome di Chole Samba, insieme a Zanzibar e a Pemba, fa parte di un gruppo di isole chiamate a volte “isole delle spezie”.

Crediti foto@Shutterstock