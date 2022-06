Lu Impostu, la spiaggia caraibica della Sardegna: dove si trova e come arrivarci

Alla scoperta della Sardegna, la spiaggia più bella è a San Teodoro: tutti i dettagli

E’ tempo di scegliere il posto dove trascorrere le vacanze estive e cosa c’è di meglio della Sardegna? Sabbia dal colore strepitoso e acque cristalline, da Nord a Sud, ogni spiaggia ha le proprie caratteristiche e qualità, ma una tra le più gettonate è la spiaggia di San Teodoro.

Sardegna, la spiaggia più bella a San Teodoro: qual è

La Sardegna si contraddistingue per le acque limpide, fondali sabbiosi, colori intensi e paesaggi unici quasi da sembrare surreali. Chiunque, una volta arrivato lì, ha l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda spiagge e calette dove immergersi e fare un bel bagno.

La parte di San Teodoro è la più gettonata sia per la bellezza del paesaggio sia per la vita. Infatti, molti giovani decidono di passare le vacanze in quella zona ricca di locali e divertimento.

Tornando alle spiagge, quella più bella in assoluto è Lu Impostu che si trova immediatamente oltre il promontorio di Punta Aldia, che delimita il confine nord de La Cinta, la spiaggia più popolare della zona.

Il nome è insolito e sta a significare luogo di spedizione, ma le origine di esso non sono ben definite. Secondo alcune fonti, Lu Impostu sarebbe stato un luogo di scambi commerciali e imbarco merci ma oggi è un luogo incontaminato. La spiaggia è incontaminata se non dalla vegetazione come cardi marini, gigli selvatici e mimose.

Cosa trovare a Lu Impostu

Oltre alla sabbia chiara e sottile, il colore azzurro del mare che risplende con la luce del sole e fa notare tutta la meraviglia del fondale marino, sono presenti servizi turistici di vario tipo: dai punti ristoro al noleggio ombrelloni e imbarcazioni, corsi di immersione subacquea e parcheggi.

La Sardegna regala sempre grandi emozioni, chi non vi è mai stato non perda occasione di provare. Luoghi incantati e alcuni unici, un bel tuffo dove l’acqua è più…niente di più. La natura ha la meglio su tutto.

FOTO: Shutterstock