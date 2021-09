L’isola più settentrionale al mondo è stata appena scoperta per caso

Nel 21° Secolo sono ancora tante le cose celate nel mondo: in Groenlandia è stata scoperta una nuova isola, la più settentrionale conosciuta

In Groenlandia un gruppo di scienziati ha scoperto una nuova isola, la più settentrionale al mondo e il tutto è avvenuti per caso. Il team di scienziati provenienti da Svizzera a Danimarca era certo di essere atterrato su Oodaaq Island; ma una volta rientrati si sono resi conto di essere arrivati su un territorio mai documentato prima.

L’errore che ha portato alla scoperta

Ad accorgersi dell’errore che ha portato alla scoperta della massa continentale più settentrionale del mondo intero è stato il giornalista Martin Breum che accompagnava la spedizione. Tornato a casa rianalizzando i suoi appunti, si è accorto che l’isola su cui l’elicottero li aveva portati per raccogliere alcuni campioni, era in un punto a 80 miglia a nord di Oodaaq dove non doveva esserci niente.

Una piccola isola di 30 metri per 45 a 3-5 metri sul livello del mare che secondo Stephen Royle, professore emerito di geografia alla Queen’s University di Belfast, potrebbe essere passata inosservata fino ad oggi a causa dei ghiacci.

“Potrebbe essere stata ricoperta da banchi di ghiaccio o… forse è stata formata solo di recente da eventi temporaleschi.” Stephen Royle

È dello stesso avviso anche Morten Rasch il capo della spedizione

“L’area a nord della Groenlandia ha un livello dell’acqua molto basso… [e] molto ghiaccio marino, e se c’è un forte vento da nord, tutto questo ghiaccio marino viene premuto verso la riva, e poi ogni tanto in un mentre afferrerà il fondo del mare e lo abbatterà con i bulldozer verso la riva e poi queste isole si svilupperanno”. Morten Rasch

Un fenomeno noto come creste di pressione del ghiaccio e l’emersione di terre dalla profondità degli oceani non è un fenomeno raro ma piuttosto comune.

“La Terra è terribilmente attiva in termini geologici e geografici. La terra emerge dall’acqua, a volte rimane, a volte no” Morten Rasch

L’emersione dell’isola però non ha alcun legame con i cambiamenti climatici come sottolinea Rash. Ma questi potrebbero consentire all’isola di sopravvivere: con lo scioglimento dei ghiacci, si sarebbero meno formazioni alla deriva che potrebbero riportarla sotto le onde.

