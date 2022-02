L’isola ‘per fare pace’: se hai litigato con qualcuno dovresti portarlo qui

In Scozia c'è una piccola isola perfetta per fare pace: qui le questioni vengono risolte a formaggio e whisky.

In Scozia esiste l’Isola delle Discussioni, il luogo perfetto per fare pace dopo un litigio. Si tratta di Eilean a’ Chombraidh, un piccolo isolotto nel lago Loch Leven. Qui i membri del clan MacDonald venivano mandati a risolvere le loro controversie e non potevano lasciarla fino a che non avessero appianato le divergenze. Con loro scorte di formaggio, torte d’avena e whisky, ovviamente scozzese.

Un modo molto interessante e un luogo perfetto dove andare con qualcuno con cui avete litigato. Secondo alcune fonti, l’isola il formaggio e il whisky si sono dimostrati una tattica così perfetta che negli ultimi 1500 anni nella regione si è verificato un solo omicidio.

Oltre all’isola delle discussioni, c’è quella dell’alleanza dove i membri del clan andavano una volta chiarite le divergenze e dove venivano siglati e sigillati accordi. Si chiama Eilean na Bainne nella parte nord del lago.

Crediti foto@Shutterstock