Lingua di sabbia bianchissima che si stende nelle acque per circa 1 km: dove si trova la spiaggia da cartolina

Un mare cristallino e il vento, sono gli unici due elementi costanti di questa spiaggia da cartolina. Ecco dove si trova

Una lingua di sabbia bianchissima in continua evoluzione, che può cambiare di giorno in giorno ma che resterà sempre una spiaggia da cartolina. È la spiaggia di Bol in Croazia.

Siamo nel sud dell’Isola di Brac (o Brazza) celebre per il monastero nel deserto di Blaca.

La bellissima spiaggia di Bol (nota anche con il nome di Zlatni Rat) è detta anche Corno d’oro ed è la più famosa delle spiagge dell’isola. 300 metri di sabbia di ciottoli, che si estende sul promontorio inoltrandosi nel mare per quasi un chilometro.

Una meraviglia mai uguale a se stessa: maree, correnti e vento ne cambiano spesso la conformazione. Ma due punti sono fissi: il mare cristallino e la presente quasi costante del maestrale. Un vento che la rende il paradiso perfetto per gli amanti del windsurf e del kitesurf.

Raggiugnere questa spiaggia da cartolina è semplice; dalla vicina isola di Hvar sono moltissimi i collegamenti marittimi che potranno portare lì. E se partite dall’Italia, i porti di riferimento per andare in Croazia sono quello di Ancona o di Pescara.

