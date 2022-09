Liguria, questa è la strada panoramica con vista sul mare tra le più belle d’Italia: sembra di camminare sull’acqua

Avete mai sentito parlare di Alassio e la strada panoramica che vi si trova? È uno dei luoghi più belli della Liguria

La Liguria è una regione italiana che offre ai turisti la possibilità di fare diverse attività, dal trekking a lunghe passeggiate in bicicletta, fino a godere della bellezza del mare dalle acque cristalline e spiagge rocciose. Ogni parte ha una storia e scorci strepitosi che lasciano tutti a bocca aperta, impossibile resistere a così tanta meraviglia.

LEGGI ANCHE:–Liguria, un piccolo angolo di Thailandia: dove si trova l’angolo di paradiso incontaminato

La Liguria Occidentale, cosa visitare

La Liguria Occidentale è una delle parti più belle della regione che non solo offre un mare fantastico che fa da cornice a qualsiasi borgo e monumento, ma gode anche di sentieri e percorsi utili a chi ama fare trekking e andare in bici.

In particolare, c’è la strada panoramica Santa Croce, che conduce fino a Capo di Santa Croce, caratterizzata da rocce gialle e la cappella suggestiva da cui si estende una vista meravigliosa sull’intera costa. È costruita su una roccia accessibile attraverso una scaletta d’ingresso, nata come un monumento ai caduti. Uno dei momenti più belli dove poter godere della bellezza del posto è senza dubbio il tramonto, quando le luci si accendono e la illuminano, trasformandola in luogo romantico ed incantevole.

Si tratta di una vera e propria cornice naturale dove potrete ammirare anche altri ruderi e bastioni che si affacciano lungo la cosa e sull’Isola Gallinara. Proseguendo si arriva ad un altro simbolo di Alassio, la Chiesa di Santa Croce. Edificata nel XI secolo dai monaci Benedettini e riaperta al pubblico negli anni Settanta, la Chiesa si trova lungo la strada panoramica e presenta una struttura in stile romanico in roccia. Inoltre, non potrete fare a meno di immortalare attraverso foto i tanti edifici diroccati e pieni di fascino presenti lungo il litorale, un simbolo della città ligure dove la natura di mescola alla storia della regione.

FOTO: SHUTTERSTOCK