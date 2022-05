Liguria, questo è il giardino più bello d’Italia 2022: dove si trova e qual è la sua unicità.

Lo scorso aprile è stato eletto il giardino più bello d'Italia 2022: a vincere sugli oltre 1000 parchi valutati, un giardino in Liguria

Il giardino più bello d’Italia 2022 si trova in Liguria: si tratta del parco di Villa della Pergola ad Alassio. “Una meta di impareggiabile bellezza che affaccia sull’acqua” questa la motivazione data dalla giuria del concorso “Il parco più bello” giunto quest’anno alla sua XVIII edizione.

Un concorso nazionale, patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell’Ambiente, dell’UNESCO, dell’ACI e con l’adesione del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), e dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), che mira alla valorizzazione del patrimonio di parchi e giardini presenti nel nostro Bel Paese. Un patrimonio di inestimabile valore, che conta oltre 1000 parchi (tra pubblici e privati).

Realizzati verso la fine del 1800, questi giardini si estendono per 22 mila metri quadrati. Un’incanto per gli occhi e per il cuore, dato dallo straordinario affaccio sul mare di Alassio nella riviera ligure e dalla varietà di piante. Dalla tipica vegetazione mediterranea alle piante rare ed esotiche.

Crediti foto@Shutterstock