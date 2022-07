Lecce, sotto questo ponte si nasconde un mare caraibico: dove si trova e come arrivarci

Sembra di stare ai Caraibi, c'è un luogo in Puglia meraviglioso: qual è, tutti i dettagli

L’Italia, indistintamente da Nord a Sud, possiede una miriade di posti meravigliosi a volte inesplorati. Sono tanti i turisti che ogni anno scelgono il nostro Paese come meta per le vacanze e il motivo è semplice: voler scoprire la nostra storia, i paesaggi e avvicinarsi alla nostra cultura. Una delle regioni più amate dai stranieri è la Puglia che ha un mare cristallino e dei luoghi strepitosi. In particolare Lecce, il capoluogo.

Lecce, Ponte Ciolo: la nuova meta per gli amanti del mare

Oltre ad essere uno dei luoghi più caratteristici della Puglia, Lecce ha anche un acqua trasparente e un posto in particolare che negli ultimi anni sta diventando la meta per gli amanti dei tuffi e dello sport. Si tratta di Ponte Ciolo, alto circa 40 metri e lungo 60 metri, è situato sulla litoranea Adriatica nei pressi di Santa Maria di Leuca, una delle zona più gettonate per la bellezza della sua costa.

Quando si parla del ponte si pone l’attenzione sull’area naturale che lo circonda, un vero e proprio canyon creato dall’erosione del mare e dei venti nel corso dei secoli. Oltre ad offrire un panorama mozzafiato, il ponte è molto noto per fare sport.

Gli interessati potranno raggiungerlo percorrendo la strada che unisce Santa Maria di Leuca a Novaglie, ed è proprio lungo il percorso che molti professionisti e spericolati decidono di lanciarsi in tuffi estremi. Infatti, il punto è molto pericoloso visto che il fondale è roccioso e l’altezza molto elevata.

Gli amanti del relax, invece, potranno trascorrere una giornata in piena tranquillità lungo le calette che vi si trovano caratterizzate da un’acqua cristallina e limpida. Isolati dal mondo, lasciatevi coccolare dalle onde del mare unico.

