Torna l’estate di LAZIO YOUth CARD: concerti, cultura, avventura, viaggi, ambiente e tanto altro

LAZIO YOUth CARD: tornano anche per l'estate 2022 tantissimi vantaggi per tutte le ragazze e i ragazzi Under-30 della Regione Lazio!

LAZIO YOUth CARD torna per l’estate con nuovi vantaggi per tutte le ragazze e i ragazzi del territorio! Fino al 30 settembre, grazie alla carta giovani di Regione Lazio, i giovani dai 14 ai 30 anni potranno accedere gratuitamente ad un’estate a portata di app: tra eventi e concerti, viaggi ed esperienze, ce n’è per tutti i gusti!

LEGGI ANCHE :– Estate 2022 nel Lazio, torna “Itinerario Giovani”: alla scoperta delle bellezze e dei sapori del territorio soggiornando negli Ostelli riqualificati della Regione Lazio

LAZIO YOUth CARD per l’estate 2022: la carta giovani di regione Lazio offre un’estate a portata di app con eventi, viaggi gratis, bonus libri e concerti, cultura, natura, mostre, relax e moltissimo altro! Photo Credits: Luca Perazzolo, via Comunicazione GenerAzioni Giovani

LAZIO YOUth CARD: le iniziative per l’Estate 2022

Grazie al rinnovato progetto di LAZIO YOUth CARD e alla sinergia del territorio tra giovani, aziende ed enti pubblici anche per l’estate 2022 sarà possibile accedere a tantissime iniziative diverse: oltre 100 concerti e spettacoli, 10mila buoni libri, biglietti per mostre e musei, viaggi gratis sulla rete pubblica regionale…

Premiata per il terzo anno consecutivo come miglior carta giovani d’Europa dalla European Youth Card Association (EYCA), l’App LAZIO YOUth CARD può essere scaricata gratuitamente dal sito https://generazionigiovani.it/progetti/lazio-youth-card

Sono 1.500 gli ingressi gratuiti per 30 date del Roma Summer Fest alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica; ad essi si aggiungono 200 biglietti per 4 concerti dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia, 1.500 biglietti per oltre 40 concerti in programma alla Casa del Jazz, 4.500 biglietti disponibili per il teatro e l’opera; oltre a campagne di sconti e contest e giveaway sulle pagine Instagram dell’App.

Con “Scopri gratis le bellezze del Lazio“, sono disponibili anche numerosi ingressi gratuiti per le mostre allestite presso WEgil, al Castello di Santa Severa, alle Grotte di Pastena e Collepardo, e al Pozzo di Antullo. Sono inoltre ancora disponibili circa 5mila buoni libro da 10 euro, spendibili nelle 120 librerie indipendenti convenzionate presenti su tutto il territorio regionale.

Infine, grazie all’iniziativa LAZIO in TOUR, tutte le ragazze e i ragazzi della regione quest’estate potranno continuare a viaggiare gratis sui mezzi Cotral e sui treni regionali per scopire le bellezze del territorio.

Photo Credits: Luca Perazzolo, via Comunicazione GenerAzioni Giovani