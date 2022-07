Lazio in Tour 2022: 30 giorni di viaggio gratis per gli Under25 della regione

Lazio in Tour 2022: torna l'iniziativa di Regione Lazio che consente agli Under-25 di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici del territorio

Torna l’Interrail della Regione Lazio: Lazio In Tour Gratis 2022, che permetterà ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni di viaggiare gratuitamente sui mezzi Cotral e Trenitalia che operano sul territorio.

Lazio In Tour Gratis 2022: dal 18 luglio al 15 settembre

A partire dal 18 luglio e fino al 15 settembre 2022, gli Under-25 della Regione Lazio potranno utilizzare Lazio YOUth Card per viaggiare gratis sui treni regionali e sui mezzi Cotral grazie a Lazio In Tour.

373 comuni e 1217 km di ferrovia per 17.242 km² di territorio rappresentano un’occasione unica per oltre 500mila giovani, che potranno sfruttare gratuitamente questa rete per scoprire il patrimonio artistico, culturale, naturale, gastronomico, archeologico e storico del territorio.

“Lazio in tour gratis è un bellissimo progetto che abbiamo sperimentato per la prima volta nel 2019, e che quest’anno abbiamo voluto replicare anche alla luce del successo delle edizioni precedenti – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – Con questo progetto, che rientra all’interno di un più ampio programma di valorizzazione del territorio con particolare riguardo al turismo giovanile, diamo ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 ed i 25 anni la possibilità di viaggiare gratis per un mese su autobus e treni regionali, alla scoperta del nostro meraviglioso Lazio. Un posto unico che va visitato e scoperto”.

Come funziona l’Interrail di Regione Lazio per gli Under25

Grazie a LAZIO YOUth Card, tutti i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti, nel dettaglio, potranno viaggiare gratuitamente in tutta la regione per 30 giorni continuativi.

La Regione Lazio è l’unica regione italiana a mettere a disposizione dei giovani cittadini un progetto di questa portata, finanziato con 555mila euro. Per accedere, gli Under25 della Regione devono semplicemente scaricare l’App LAZIO YOUth Card su iOS o Android, registrarsi ed attivare il voucher dell’iniziativa Lazio in Tour 2022. Quindi, sarà prodotto un QR Code che permetterà di viaggiare gratis e immergersi nella bellezza della Regione Lazio.

“Lazio in Tour è solo una delle tante iniziative collegate a Lazio YOUth Card – ha aggiunto il Presidente Zingaretti – un progetto della nostra amministrazione che ha vinto ancora una volta quest’anno il premio come migliore carta giovani d’Europa per la qualità dei benefit e degli sconti offerti e della nostra comunicazione. Un successo costruito dal basso che non ci appaga ma anzi ci sprona a programmare nei prossimi mesi iniziative e agevolazioni a favore dei nostri ragazzi, perché vogliamo che il Lazio sia sempre più una regione per giovani”.

Photo Credits: Luca Perazzolo via Comunicazione GenerAzioni Giovani