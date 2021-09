Lapponia, l’hotel più particolare al mondo con posto in prima fila sull’aurora boreale

In Lapponia è stato inaugurato un hotel completamente ecosostenibile dal quale vedere l'aurora boreale in prima fila

L’aurora boreale è senza ombra di dubbio uno degli spettacoli che ci regala la natura decisamente mozzafiato. Per vederla da una posizione privilegiata, in Lapponia è stato inaugurato un hotel dove poter godere di questo spettacolo naturale.

LEGGI ANCHE:– Babbo Natale, la letterina più vecchia del mondo: è stata scritta più di 100 anni fa

Si chiama Arctic Bath e si trova a Harads nella Lapponia Svedese: una struttura completamente ecosostenibile a forma circolare con al centro una piscina naturale. Da qui è possibile vedere due fenomeni naturali come l’aurora e il sole di mezzanotte, o godersi un semplice ma strepitoso cielo stellato.

Siete in coppia e cercare un viaggio romantico? Lo chalet sull’acqua da 24 metri quadrati è quello che fa per voi. Se siete un gruppo allora le cabine a palafitta sulle rive del fiume potrebbero fare al caso vostro: 62 metri quadrati in grado di ospitare 5 persone.

Per raggiungere l’hotel, che si trova a circa 85 chilometri da Luleå, lo staff organizza i transfer dalla stazione e dall’aeroporto.

Crediti foto: Shutterstock