Lago di Garda, quando riapre la strada più bella del mondo

Iniziati i lavori per riaprire la strada più bella del mondo: la Strada della Forra lungo il Lago di Garda

Il 2022 si apre con una buona notizia: la strada più bella del mondo, dalla quale si può godere una delle viste più suggestive del Lago di Garda, riapre. Si tratta della Strada della Forra chiusa nel dicembre 2020 in seguito a vari smottamenti avvenuti dopo una nevicata e che ne avevano compromesso la sicurezza.

I lavori di ripristino sono finalmente iniziati lo scorso 7 Febbraio e coinvolgono due ditte che operano su due fronti distinti: una all’interno della forra e una a 200 metri sotto. La data di riapertura prevista per il 3 maggio se i lavori fossero iniziati come da programma lo scorso dicembre, potrebbe slittare ma come ha sottolineato il Sindaco Battista Girardi per l’estate tutto dovrebbe essere pronto.

“Esprimiamo sollievo per l’inizio dei lavori, ma guardiamo con estrema preoccupazione al ritardo accumulato. Restiamo coi piedi per terra. L’importante era iniziare. Diciamo che se tutto va bene per la stagione estiva avremo la Forra aperta”. Battista Girardi – sindaco del comune di Tremosine

Più speranzosa la presidente della Pro Loco Francesca Frigerio che auspica una celerità nei lavori affinché venga rispettata la data di consegna originale del 3 Maggio.

La strada più bella del mondo, protagonista di un film di James Bond

La Strada della Forra, protagonista anche di un inseguimento al cardiopalma in una delle tante avventure di James Bond (la numero 22 per l’esattezza Quantum of Solace), fu costruita nel 1913 e dalla Gardesana sale su verso uno dei borghi più belli d’Italia: Tremosine. Un percorso suggestivo e affascinante che conquistò anche il primo ministro inglese Winston Churchill, che la definì l’ottava meraviglia del mondo.

Una strada da gustarsi lentamente, ammirando gli splendidi scorci sul Lago di Garda, perfetta da percorrere in moto ma che richiede tuttavia grande attenzione e prudenza. L’asse stradale è stretto e protetto in alcuni punti solo da un basso muretto.

Crediti foto@Shutterstock