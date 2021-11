La tomba di Babbo Natale: in questa città perduta ci sono i resti di Santa Claus? La leggenda

Secondo una leggenda in Irlanda in una città perduta, si trova la tomba di Babbo Natale, o meglio: i resti di San Nicola

Una città perduta, una chiesa abbandonata in mezzo alla natura e un segreto straordinario custodito al suo interno: la tomba di Babbo Natale. A Newtown Jerpoint non lontano da Thomastown, a Kilkenny in Irlanda, si trovano le rovine della Chiesa di San Nicola appartenenti al XII e il XIII secolo.

Secondo una leggenda è qui che si trova la tomba di Babbo Natale, o meglio di San Nicola colui cui è ispirata la figura del simpatico e dolce uomo dalla barba bianca e dal vestito rosso. Newtown Jerpoint, era un vivace villaggio abitato fino al XVII secolo. Un po’ come accadde alla cittadina di Radiator Springs in Cars, la devizione della strada locale, portò pian piano all’abbandono della cittadina.

Jerpoint Abbey is ruined Cistercian abbey near Thomastown, County Kilkenny, Ireland.

La tradizione racconta che più di ottocento anni fa due crociati normanni di ritorno a casa dalla Terra Santa, trafugarono i resti del Santo. Tuttavia non tutti condividono questa storia. Secondo alcuni, i resti si trovano ancora all’interno della Chiesa, in una tomba coperta da una lapide con su raffigurato San Nicola con due cavalieri che sbirciano da sopra la sua spalla.

La chiesa e la tomba di Babbo Natale, si trovano all’interno di quello che oggi è Jerpoint Park; qui si trova anche una fattoria provata che offre ai visitatori la possibilità di fare escursioni, assistere a dimostrazioni di cani da pastore e andare a pesca.

Crediti foto@Shutterstock